「馬份」新年爆紅｜《哈利波特》反角譯名馬爾福 「馬年爾等有福了」

即時中國
更新時間：14:54 2026-02-05 HKT
發佈時間：14:54 2026-02-05 HKT

馬年將至，在奇幻電影《哈利波特》中與哈利波特作對的反派學生Draco Malfoy（馬份），竟在內地成為農曆新年吉祥物。馬份的樣貌出現在中國內地各大社交平台和電商平台上產品，因為Draco Malfoy在內地譯名為「馬爾福」，正與馬年呼應。

新加坡《聯合早報》報道，網友「文刀李」1月忽發奇想，用「馬爾福」劇照設計了馬年福字，「馬爾福」解讀為「馬年爾等有福了」。

「馬爾福」產品應有盡有

網友將「馬爾福」頭像與傳統的「福」字鬥方結合，拼成新款的福字，還有網民自創「馬爾福」磁貼；把Q版「馬爾福」放在卡通馬上，寓意「馬上有福」。

新春裝飾更包括對聯「馬爾有福送祥瑞，斯萊特林保平安」，當中斯萊特林即港譯「史萊哲林」，對聯橫批曰：「拽哥高貴」。

因為「馬爾福」諧音吉祥有趣，吸引大量哈利波特粉絲，「馬爾福」越來越受年輕消費者喜愛。

在電影版飾演「馬爾福」的38歲英國演員費爾頓（Tom Felton）也注意到角色應節商品的報道，周四（5日）在社交平台Instagram轉發了相關報道。
 

