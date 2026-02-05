機械人成都商場表演釀意外 與老人相碰雙雙倒地

四川成都凱德廣場（魅力城店）周三（3日）一場機械人表演時發生意外，一部約1.6米高的機械人偏離預設路徑，嚇到一名圍觀老人，老人躲避時意外與機械人碰撞，老人軟組織受損，經治療已出院。涉事機械人沒大問題，已送回公司，後續表演暫停。

老人軟組織挫傷已出院

據現場影片及目擊者描述，事發時機械人正作行走、轉身等擬人化表演，表演區域未設置物理隔離設施，觀眾與機械人近距離接觸。表演約10分鐘，機械人突然向圍觀人群方向移動，前排老人後退躲避，因身後人群擁擠無處避讓，最終與機械人發生碰撞。涉事商戶工作人員第一時間上前處置，商場保安員隨即撥打急救電話，老人被送往醫院後診斷為軟組織挫傷，已於周三（4日）康復出院。

涉事商戶回應稱，事故屬意外，機械人無程序故障，目前已暫停所有機械人表演並將設備撤回檢測，同時承擔了老人全部醫療費用及相關善後責任。

法律與技術專家指，此次事件暴露了商用機械人在複雜人群環境中的動態避障缺陷，以及公共場所機械人應用的安全管理漏洞，當前行業尚未形成統一的公共空間應用安全規範，責任劃分機制仍需完善。

網友：商場安全措施不足

部分網友認為，商場未設置隔離帶、缺乏安全警示的管理疏漏是事故主因，商業營銷不能忽視公眾安全底線；有網友關注技術層面，提出人形機械人在人流密集場景的避障算法仍需優化，應強制加裝緊急制動系統；也有網友理性表示，技術迭代需要試錯空間，但必須以安全為前提，呼籲相關部門加快出台公共場所機械人應用安全標準，明確製造商、運營商與場地方的責任邊界。

