全國人大常委會明「加插」會議 或免張又俠國家軍委副主席

十四屆全國人大常委會委員長會議昨天上午在北京舉行，決定十四屆全國人大常委會第二十次會議2月4日在北京舉行，議程為審議「關於個別代表的代表資格」的報告。

《解放軍報》連續3天發評論

人大常委會會議通常在月底舉行，2月底還將召開會議，為3月初的全國人大會議做準備。此次緊急「加插」會議，而且只有1天，有猜測可能涉及免去張又俠的國家中央軍委副主席以及劉振立的國家中央軍委委員職務，並且免去兩人的全國人大代表資格。



中共中央軍委和國家中央軍委是「一套人馬、兩塊招牌」。1月24日，官方公佈張又俠以及中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立落馬，《解放軍報》連續3天發布評論。

昨天的評論指，堅決查處張劉，清除的是影響事業發展的攔路虎、絆腳石，擠去的是戰鬥力建設的水分，激盪的是奮鬥攻堅的精氣神。

文章表示，要深刻認識反腐越徹底、攻堅越托底、強軍越有底的規律大勢，加快先進戰鬥力建設，「隨時準備打仗，隨時能打勝仗」。