解放軍大反腐｜軍報斥張又俠嚴重踐踏軍委主席負責制 「非越反越腐而是越挖越深」
更新時間：23:59 2026-01-24 HKT
發佈時間：23:59 2026-01-24 HKT
解放軍高層再現大地震！官方罕有一口氣地公布，中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，同時被立案審查調查。這是繼何衛東之後，相隔約3個月再有中央軍委副主席落馬。
只要搞腐敗就決不姑息
《解放軍報》25日發表社論，強調這再次表明黨中央、中央軍委懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍，涉及多少查多少、牽扯多深挖多深的鮮明態度；充分彰顯我們黨把反腐敗鬥爭進行到底的如磐意志；鄭重宣示不管是誰、不管職位多高，只要搞腐敗就決不姑息的堅定立場。
社評指出，堅決查處張又俠、劉振立，是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現，對於打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰具有重要意義。
社評痛斥，張又俠、劉振立身爲黨和軍隊的高級幹部，卻嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞，對黨、國家和軍隊造成極爲惡劣影響。
社論指出，冰凍三尺非一日之寒，除三尺之冰也非一日之功。當前腐敗問題集中查處不是越反越腐，而是越挖越深。歷史大勢浩浩蕩蕩，強國強軍進程不可阻擋。任何風浪考驗都撼動不了人民軍隊鐵心向黨的如磐信念，任何艱難險阻都阻擋不了人民軍隊向強圖強的堅定步伐。
