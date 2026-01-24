Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中央軍委副主席張又俠、參謀長劉振立 涉嚴重違紀違法被查

即時中國
更新時間：15:14 2026-01-24 HKT
發佈時間：15:14 2026-01-24 HKT

央視新聞報道，中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。

張又俠、劉振立被調查有跡可循。本月20日北京召開的省部級主要領導幹部研討班，央視新聞聯播顯示，兩人均缺席，原因不明，引起外界猜測。

相關新聞：解放軍大反腐｜28上將落馬失蹤 6成戎裝中委缺席四中全會 刮骨療毒重塑軍隊

張又俠父親張宗遜為開國上將

現年75歲的老將張又俠是「紅二代」，父親是開國上將張宗遜。張又俠1950年出生於北京，陝西人，曾先後兩次參與中越邊境戰爭，有出色表現，是中國現役不多參加過實戰的將領，曾任瀋陽軍區司令員，2012年中共十八大後擔任總裝備部部長，2017年十九大升任軍委副主席，並於2022年的二十大連任。

相關新聞：何衛東等9上將遭懲 拆局：四中或涉軍委調整

劉振立現年61歲，河北欒城人，曾任原北京軍區38集團軍軍長、武警部隊參謀長、陸軍參謀長、陸軍司令員。2023年3月任中央軍委聯合參謀部參謀長。

軍委7人班子僅剩2人

過去2年多，國防部原部長李尚福、軍委政治工作部原主任苗華、中央軍委原副主席何衛東，先後落馬，如今張又俠和劉振立被查，現屆中央軍委7人班子僅剩2人。

