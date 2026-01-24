解放軍大反腐｜6名中央軍委領導5落馬 網民嘆觸目驚心

2023年3月11日，十四屆全國人大一次會議在人民大會堂舉行第四次全體會議。大會經投票表決，決定張又俠、何衛東爲中華人民共和國中央軍事委員會副主席，決定李尚福、劉振立、苗華、張升民爲中華人民共和國中央軍事委員會委員。

新華社當時發布的中央軍委副主席、委員進行憲法宣誓的圖片，6人之中5人先後落馬，只剩下張升民。這張照片也被網民翻出，引發熱議，紛紛留言：「觸目驚心」、「差點全軍覆沒」，也有的讚軍隊反腐力度史無前例。

網民：觸目驚心

張升民是中央軍委紀委書記，在去年10月的二十屆四中全會晉升為軍委副主席。

這場軍隊反腐風暴，最早落馬的是原國防部長李尚福，大概是2023年8月，之後是原軍委政治工作部主任苗華在2024年11月落馬。原軍委副主席何衛東大概是2025年3月下旬落馬。

除此之外，解放軍也有大批上將、中將落馬。二十屆四中全會，軍方中央委員42名便有27名缺席，缺席率63%，其中22人是上將。

習近平：任何人都不要心存僥倖

中央軍委主席習近平在四中全會強調，「不以鐵腕反腐將後患無窮」，「決不能讓腐敗分子有任何藏身之地，任何人都不要心存僥倖、抱有幻想」。

在近日召開的中紀委大會，習近平又強調，腐敗是黨和國家事業發展進程中的攔路虎、絆腳石，反腐敗是一場輸不起也絕不能輸的重大鬥爭。