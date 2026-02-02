Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

緬北白家︱殺6中國人涉賭詐逾290億元 白應蒼等4人被執行死刑

即時中國
更新時間：11:29 2026-02-02 HKT
發佈時間：11:29 2026-02-02 HKT

緬北白家犯罪集團，涉嫌詐騙、販毒、殺人、綁架及開賭等罪，成員白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等5人，早前被深圳中級法院判處死刑，白所成之後因病死亡，其餘4人今日（2日）被執行死刑。

白所成一審後病亡

據新華社報道，深圳中級法院收到最高人民法院的刑事裁定書和執行死刑命令後，2日對罪犯白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益4人，執行死刑。臨刑前，罪犯的近親屬進行了會見。

相關新聞：緬北明家犯罪集團案｜明國平、明珍珍等11名罪犯被執行死刑

白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等5人，於去年11月3日，因犯故意殺人、故意傷害、詐騙、販賣、製造毒品、綁架、開設賭場等罪，遭深圳中級法院判處死刑。

一審宣判後，白所成因病死亡，其他被告則上訴，經廣東高級人民法院審理，在去年12月24日駁回所有上訴，維持死刑原判。

據最高人民法院經覆核確認，以白應蒼等為首要分子的白家犯罪集團，在緬甸果敢地區通過自行修建、合作開發等方式設立多個園區，招攬、吸引楊立強等多名「金主」入駐並提供武裝庇護，夥同「金主」實施電信網絡詐騙、開設賭場、故意殺人、故意傷害、綁架、敲詐勒索、組織、強迫賣淫等犯罪，涉賭、詐等資金290餘億元，造成6名中國公民死亡、多名中國公民受傷。此外，白應蒼還結夥販賣、製造毒品甲基苯丙胺約11噸。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
影視圈
14小時前
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈 網民憑兩點考古 智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
13小時前
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
政情
14小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
影視圈
16小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵倉：應該All In收息股｜百萬倉
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵滄：年紀大應All In收息股｜百萬倉
投資理財
5小時前
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
飲食
22小時前
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
影視圈
22小時前
WeChat收$1200陌生人轉帳 港男凌晨橫財惹騙局疑雲 過來人揭自保策略｜Juicy叮
WeChat收$1200陌生人轉帳 港男凌晨橫財惹騙局疑雲 過來人揭自保策略｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
慈雲山紅Van為「預約客」喝令長者讓座 乘客圍攻拒開車 女司機反嗆：我需要情緒！｜Juicy叮
00:41
慈雲山紅Van為「預約客」喝令長者讓座 乘客圍攻拒開車 女司機反嗆：我需要情緒！｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-01 10:52 HKT