景區「趕鴨仔」拍照成素材 浙江女10秒短片贏值30萬汽車︱有片

浙江有女子去年旅遊時，在一個聲稱「排隊2小時，拍照1分鐘」的景點，憑打卡時拍得的10秒短片，贏得一輛價值30萬人民幣的華為問界M7電動車。

排隊2小時拍照1分鐘惹共鳴

朱女士是浙江寧波人，去年10月與家人到了台州的神仙居景區旅遊，期間像慣常一樣，把在景點打卡拍攝的風景，製作了一條10秒鐘的短片，放到抖音。

不料這條隨手拍的遊記，記錄了工作人員喊著喇叭，叫著編號，指揮遊客「1、2、3，拍照」，然後催促遊客趕緊離開，讓位其他人，真正實現了「排隊2小時，拍照1分鐘」，被網民覺得遊客就像工廠流水線，在網上不斷被調侃轉發，最終累積逾68萬多次點讚，意外讓朱女士贏得景區舉辦的比賽，近日獲送華為問界M7電動車一輛。

朱女士獲贈汽車後，拍片向網民「報喜」，令事件再受到關注。

神仙居景區工作人員29日表示，該活動為景區2025年度的推廣項目，朱女士因視訊點讚量最高獲得約30萬元的汽車一輛。

至於「拍視訊送車」活動是否會繼續舉辦，目前暫不確定，但景區當前仍有發布視訊贏獎金活動，最高獎金為3000元。仙居縣文化和廣電旅遊體育局工作人員也表示，神仙居景區確實舉辦了此次送車活動。