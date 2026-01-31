施紀賢轉抵上海：用筷子經驗豐富 家中有LABUBU

在結束了北京三天行程後，英國首相施紀賢（Keir Starmer）30日下午轉抵上海，繼續訪華行程。當晚他出席了上海的酒會，表示上海是個有經濟活力的城市，這也是他此行訪華的重點。在接受媒體採訪時，他表示：「我會用筷子，而且經驗豐富。」他又透露家中有拉布布（LABUBU）玩偶。

訪華團全員用筷子

施紀賢30日下午乘坐專機抵達上海虹橋國際機場，亦是他上任以來首次到訪上海。施紀賢一行人之後到知名景點豫園觀賞花燈，又親自到九曲橋旁的餐廳親自購買小吃。施紀賢親自掏錢買了一盒蝴蝶酥，並遞上百元大鈔。他笑著對鏡頭展示買到的蝴蝶酥，並表示：「嘗一口，你就能感到幸福！」施紀賢又到訪已故英女王伊利沙伯二世1986年訪華時曾到訪、始建於1784年、有「海上第一茶樓」之稱的湖心亭，並與負責製作店內燈籠的上海學生見面。

相關新聞：施紀賢：中方解除制裁6名英國議員 冀習近平明年訪英出席G20

相關新聞：施紀賢訪華｜特朗普稱與中國做生意「非常危險」 中方：願同各國合作造福人民

施紀賢前往上海前，先在北京出席中英商務論壇。他形容與習近平的會見非常溫暖，雙方交流的深度和層次，完全符合兩國對於發展長期穩定的全面戰略夥伴關係的期望。

晚間他出席在上海的酒會時說：「我們非常高興今晚能來到這裡，我們為兩國開拓了合作機遇並解決了彼此間的問題，這些成果已經初見成效。我們迎來了來自英國的優秀代表團，大約有80家英國頂尖企業及文化機構的代表，他們今晚都齊聚一堂。我認為氣氛已經改變了，機遇正在湧現。這不僅體現在商業合作上，也體現在創意人士的文化交流上。」

英國天空新聞30日報道，施紀賢在上海接受了多家媒體採訪。他對媒體表示，「我會用筷子，而且經驗豐富。」

英國代表團此前曾在北京一間雲南菜館就餐。該餐館主廚稱，餐廳準備了刀叉，但140人的訪華團全員用筷子，沒有任何一個人讓上刀叉。而且包括施紀賢在內，大家都熟練使用筷子。

施紀賢在被問及「是否了解拉布布」時表示，「我知道。事實上，我自己也有一個小號的拉布布玩偶。不過我覺得它在我孩子們手裡撐不了多久。」