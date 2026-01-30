施紀賢訪華｜特朗普稱與中國做生意「非常危險」 中方：願同各國合作造福人民

英國首相施紀賢訪問北京，會見中國國家主席習近平及其他中國官員，並簽署多項合作協議之際，美國總統特朗普周四表示，英國與中國做生意「非常危險」。對此，中國外交部發言人郭嘉昆30日在例行記者會上表示，中方願同各國本着互利共贏的精神加強合作，造福各國人民。

特朗普在出席一部關於他妻子、第一夫人梅拉尼婭的紀錄片首映時，被問及對英國與中國做生意的回應時，特朗普說：「他們這麼做非常危險。」

特朗普在出席一部關第一夫人梅拉尼婭的紀錄片首映時，被問及對英國與中國做生意的回應。美聯社

施紀賢今次訪華是自2018年以來英國首位首相訪華。美聯社

施紀賢訪華期間會晤習近平。美聯社

揚言加拿大與中國做生意更危險

施紀賢今次訪華是自2018年以來英國首位首相訪華，緊隨近期多位西方領導人尋求與北京和解，許多人視北京為擺脫日益難以預測的美國的轉向。

除了施紀賢外，卡尼也於一月中旬訪問中國，並就貿易與旅遊與中方達成協議。事後，特朗普威脅若卡尼與北京進一步達成協議，將對加拿大進口商品實施百分之百關稅。

德總理將訪華

特朗普周四談及英國後補充說：「我認為，加拿大與中國做生意更危險。加拿大的情況並不理想。他們表現非常糟糕，你不能把中國當成答案。」

德國總理默茨預計很快將訪問中國，而特朗普本人也表示將於四月訪華。