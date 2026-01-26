山寨學院造假︱商業登記編號 包裝成「學術認證」資質

「新身份解鎖！」、「香港機構聘書全球通用，申讀研究生都可以加分！」內地多個社媒賬號兜售本港研究院「教授」聘書，並亮出機構可在特區政府官網查實的商業登記編號，將其包裝成具有「學術認證」資質。一些賬號還發佈「香港研究院註冊教程」，聲稱擁有一間在香港註冊的研究院，可為企業「撐足場面」，利用內地與香港制度政策的差異，誘導企業做「學術包裝」。

內地禁亂用「研究院」

內地一些中介在社媒「招募教授」，無高學歷背景要求。有中介向《星島》稱，「很多東西不能以學歷為準，比如一些科學家雖然只上了高中，以後也成為頂尖科學家了，對吧？」



相關新聞：星島獨家︱山寨學院賣職銜1200元可做教授 「國學研究院」網頁涉篡改中大校門

「教授認購」最低價位是香港高新技術研究院，1200元即可成為「客座教授」；香港人文和自然科技研究院則要價5000元。一些中介拒絕提供機構官方網址，僅稱交付後會給官網「查證」。

香港國學發展研究院發布的聘任書。抖音

香港國學發展研究院發布的聘任書。抖音

《星島》透過「香港政府一站通」，查詢到香港國學院和香港人文和自然科技研究院兩間機構的登記編號，均為屬於經營許可的商業登記，無法證明學術資質。



相關新聞：山寨學院造假︱中大促停用失實圖片 保留法律追究權利



「內地不允許註冊『研究院』營業執照，但香港可以，且沒有任何條件限制！」內地官方近年收緊含有「研究院」字樣的公司註冊，以防止濫用這類帶有學術權威色彩的名稱。

一些社媒賬號專門教授如何在本港註冊「研究院」：先註冊一間有限責任公司，再為其申請一個以「研究院」結尾的分行。視頻稱，有100多個行業的研究院名稱可供選擇，比如香港科技研究院、香港食品研究院以及香港人工智能研究院等。