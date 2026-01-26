山寨學院造假︱中大促停用失實圖片 保留法律追究權利

香港中文大學正門的四根石柱是最為人熟悉的地標之一，俗稱「四條柱」，正式名稱是「華表」。「香港國學發展研究院」官網刊登的學院院門圖片，刻意模仿中大校門建築。中大傳訊及公共關係處回應《星島》查詢表示，已要求有關機構立即停止使用、發布上述經篡改圖片，強調中大保留一切法律追究權利。



教育組



相關新聞：星島獨家︱山寨學院賣職銜1200元可做教授 「國學研究院」網頁涉篡改中大校門

中大傳訊及公共關係處回應，有機構透過網站使用未經授權並擅自修改中大校園設施圖片，並將中大校名標誌替換為有關機構名稱。中大從未授權或同意有關機構作出上述使用。

香港中文大學回應事件

1 立即停止並承諾不再於任何形式（包括實體及數碼媒體）使用、發布、分發或推廣上述經篡改圖片，以及任何包括中大知識產權的相關材料，除非事先獲得中大書面同意；

2 從有關機構管理的所有平台（包括但不限於網站、社交媒體頁面、印刷刊物及簡報材料）全面移除並刪除有關侵權圖像；

3 向中大提交正式書面確認，證明所有相關侵權使用行為均已停止、所有侵權材料已徹底移除並銷毀或永久刪除，並承諾日後不會未獲中大事先書面批准的情況下，使用任何涉及中大的圖像及相關材料。