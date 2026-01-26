Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星島獨家︱山寨學院賣職銜1200元可做教授 「國學研究院」網頁涉篡改中大校門

更新時間：09:23 2026-01-26 HKT
發佈時間：09:23 2026-01-26 HKT

以香港為「基地」的山寨學術機構氾濫，藉此兜售職銜！《星島》發現，內地社交媒體多個帳號公開招募香港學術機構「掛職」，涉及香港國學發展研究院（簡稱香港國學院）、香港人文和自然科技研究院等，「特聘教授」、「副院長」等聘書被明碼標價，其中最低1200元（人民幣，下同）即可「認購」成為客座教授。其中香港國學院號稱擁有20多個研究中心，官網更疑似刻意模仿香港中文大學校門建築。中大對此回應，已要求有關機構立即停止使用、發布上述經篡改圖片。

「學術委員會顧問」10000元，「特聘教授」15000元，「榮譽終身教授」20000元……《星島》聯絡內地社媒推廣香港國學院聘書的博主，對方毫不避諱介紹「掛職」套餐，只要滿足「積極參與國學研究傳承」要求，繳費後7個工作日，即可獲發「香港高等法院」加簽的學院「聘書」。

相關新聞：山寨學院造假︱中大促停用失實圖片 保留法律追究權利

訛稱「受邀」參加高端交流活動

根據香港國學院官網，該機構是經特區政府批准的「綜合性國學研究院」。網站刊登的學院院門圖片竟刻意模仿中大校門建築，試圖營造權威感。

香港國學發展研究院官網涉篡改中大校門造圖。
香港國學發展研究院官網涉篡改中大校門造圖。

網頁新聞亦疑似造假「受邀」參加高端交流活動，比如圖文並茂報道「我院代表會見中國駐馬來西亞大使」。《星島》查證發現，照片實為中國南海研究院學術委員會主席吳士存2023年8月8至10日在馬來西亞出席「亞太圓桌會議」，拜會中國駐馬大使歐陽玉靖。香港國學院網頁還稱，該院曾「受邀」出席多場「重要交流」，並附上與會圖片。如2023年7月赴國家行政學院訪問，為雙方合作和研究「打下堅實基礎」；同月「蒞臨」香港大學洽談合作；同年8月又到訪中聯辦，受到「熱情接待」。

內地媒體近日打假「國家級非遺傳承人」羅大友，此人聲稱「我有四五十個頭銜」、「你沒資格質問我」，當中就包括「香港國學發展研究院終身榮譽教授」。前年3月，北京《中華英才》半月刊《兩會會客廳》欄目採訪「著名書畫鑒定家、收藏家汪駿成」，汪駿成的主要頭銜是「香港國學發展研究院副院長」。

香港國學院發布「我院代表會見中國駐馬來西亞大使」圖片，實為學者吳士存（左三）拜會駐馬大使歐陽玉靖。香港國學院官網
香港國學院發布「我院代表會見中國駐馬來西亞大使」圖片，實為學者吳士存（左三）拜會駐馬大使歐陽玉靖。香港國學院官網

稱設逾20研究中心 涵蓋歷史話劇

令人咋舌的是，這間國學院還設立超過20個研究中心，不僅涵蓋文學、歷史、哲學等傳統國學領域，更跨界包含播音主持、話劇、古代軍事學等學科。該院網站一張標註「同為香港開新篇」的合影中，所有「委員」齊齊佩戴口罩遮擋面部，既無姓名標註，也無職稱介紹。

香港國學發展研究院發布的聘任書。抖音
香港國學發展研究院發布的聘任書。抖音
香港國學發展研究院發布的聘任書。抖音
香港國學發展研究院發布的聘任書。抖音
香港國學發展研究院發布的聘任書。抖音
香港國學發展研究院發布的聘任書。抖音
香港人文和自然科技研究院發布的聘任書。
香港人文和自然科技研究院發布的聘任書。

除香港國學院外，香港人文和自然科技研究院、香港高新技術研究院、香港中醫藥研究院等機構的聘書，同樣在社媒公開「認購」引發關注。多名網民留言諮詢「如何辦理」；也有人質疑：「沒有這個機構吧」，「私人機構用紫荊花LOGO？」

《星島》聯絡內地社媒推廣香港國學院聘書的博主，對方毫不避諱介紹「掛職」套餐，只要滿足「積極參與國學研究傳承」要求，繳費後7個工作日，即可獲發「香港高等法院」加簽的學院「聘書」。

 
 
 
 

 

