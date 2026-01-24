考車牌出貓︱駕駛學校校長收錢助5677名考生 按天分用「特務級」器材

日前，河南省許昌市中級人民法院公佈判決書，揭開漯河市一宗大規模的駕駛考試作弊案件，當中涉及當地一間駕駛學校楊姓校長、聯同副考長及考場管理員等人，利用各樣的工具，與5677名考生作弊，以取得駕駛執照。



一審判決認定，2017年以來，楊某擔任漯河市某某機動車駕駛員培訓有限公司（下稱「某某駕訓班」）校長。2018年開始，楊某糾集該校副校長丁某、李某、考場管理員梁某、劉某、「槍手」張某（均另案處理）等人，先行對需要作弊的學員按文化程度、年齡大小、機敏程度等進行篩選，並決定使用不同的作弊方式，利用針孔鏡頭、微型耳機等作弊器材，先後組織5677名學員作弊。



期間，楊某收取每名學員高額費用，扣除提成後，餘款轉帳到駕訓班，組織考生利用作弊方式及手段，參加各科駕駛考試，從中非法獲利。

事發後，楊某曾承認其違法所得共256萬元（人民幣‧下同）。扣押在案的楊某曾退150萬元。一審判決後，楊某提出上訴，二審庭審中，楊某撤回原上訴意見，願意認罪，並主退剩餘全部贓物106萬元。

2025年12月，許昌市中院二審判楊某入獄四年，禁止楊某在刑滿釋放後五年內從事駕校相關業務。