滬女盒馬買蝦煮出「詭異藍」 客服稱不影響食用引爭議

上海的王女士在盒馬網購了斑節蝦（又名花竹蝦），結果煮出來後發現其中蝦肉竟然變藍。盒馬客服回應稱，蝦發藍跟多種環境影響因素有關，不影響食用，但王女士根本嚇得不敢食用。

《現代快報》報道，王女士表示，斑節蝦是20日上午花40多元（人民幣，下同）購買的，煮好後放進雪櫃，當時沒有細看。中午準備加熱時發現了其中一隻「藍得嚇人」，蝦身內滲出藍色顆粒狀的東西，結果嚇得食不下咽。

王女士隨後聯絡盒馬客服。客服表示，這是供應商直供的，銷售門店不檢測，說供應商有相關檢測報告，在商品主頁中就有顯示。而王女士檢查了網店和包裝，並未找到檢測報告。「盒馬告訴我，斑節蝦是安全可正常食用的，蝦發藍跟多種環境影響因素有關，例如養殖環境等。」

王女士說，目前斑節蝦已經被保留，計劃送專業機構檢測。盒馬客服則表示，如果檢測出不安全成分，盒馬會承擔檢測費用，後續處理也會跟上。

網民留言不滿客服的說法：

用戶7499681202 ：我沿海的，隔三差五就吃次蝦，上千次吃蝦都沒見過這種煮好是藍色的。

VV_淇_FF ：先讓客服吃一個。

GG1582666 ：客服也挺專業的，聽了一下，看了一下圖片，就可以判定，可以吃。

民記老王 ：恭喜你中獎了在外星國度藍色血液才是正常的。

不過也人見過甚至表示同意：

舒克Shuk：之前買了一次基圍蝦大部分都發藍，不知道啥原因，客服說是光線問題。

高小卷-：有人說是蝦青素、有人說是生長環境問題，但沒有一個比較權威的解釋

吳騰Reed：蝦沒有血紅蛋白，好像是叫血藍蛋白，這個是正常的。

專家點睇？

食品工程博士，知名科普作家「雲無心」在微博上解釋，斑節蝦的血液是藍色的殼中的甲殼藍蛋白與蝦青素結合時是青色或者灰綠色的，但在某些應激狀態下（比如缺氧），這種結合會被破壞掉，也就顯示出藍色。此外，在非正常環境（比如避光）以及不健康狀態下，也會顯示藍色。