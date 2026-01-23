金價飆升︱京東出黃金手機殼 ¥11299起跳最貴逾11萬

黃金價格瘋漲，今日每盎司接近5000美元大關、最高見4967元的歷史新高。京東京造日前推出Au99.99 黃金手機殼，入場費11299元（人民幣，下同），最貴一款叫價11萬2299元，號稱「不只是配飾」，還是跟身的資產。

號稱隨身資產

據內媒報道，京東京造於21日推出這種適配於iPhone 17 Pro Max的黃金手機殼，以「是高顏值守護殼，更是隨身資產」做定位。

這款手機殼採分體式設計，由基礎保護殼與可拆式金片組成，金片分別提供10克、20克、30克、50克及100克五種規格。

對應的售價，則是10克售11299元；20克售22499元；30克售33699；50克售56199；100克售112299元。

此款豪華手機殼，不適用於七天無理由退換；鑑於國際金價即時波動，所有交易完成後無法辦理退款，亦不支援補差價或價格保護服務；同時，無法指定具體發貨時間。



頁面還包含一則使用安全提示：因黃金材質特性，在使用無線充電或靠近微波爐、電磁爐等強電磁場裝置時，手機殼可能因電磁感應產生意外發熱，存在安全隱患，建議使用者避免此類使用場景。

京東京造客服指，該款黃金手機殼已開始接受預訂，1月30日首發。每個黃金手機殼都有出品證書。