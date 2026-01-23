SIM卡變黃金︱廣東男土炮提煉 $22萬金粒隨時「搵命博」︱有片
更新時間：15:30 2026-01-23 HKT
全球金價創新高，有人竟靠廢品中提煉出黃金。內地傳媒報道，廣東日前有男子成功利用一堆舊手機SIM卡，經過複雜工序後，成功煉出191.73克黃金，以目前金價計算，大約值22.4萬元。
當事人稱為保證良好的穩定性和耐腐蝕性，SIM卡會在芯片引腳與電路板的連接處等關鍵部位進行鍍金處理。除了SIM卡芯片，銀行卡芯片、IC卡、電子元件、通訊設備接觸件等都屬於可回收含金廢料。網上流傳當事人煉金的影片。
提煉過程和材料存危險性
不過有指，SIM卡芯片中含金量極低（通常每張卡僅含有 0.02 克左右的黃金，甚至更少）。
要從SIM卡提煉出，整個過程複雜耗時，其中涉及強酸溶解、電解還原等。經過清洗、加酸、溶解、過濾、純化才能獲得黃金，這一系列操作都需要需專業設備與防護措施。
SIM卡中除微量金外，還含有鉛、鎘、溴化阻燃劑等有毒有害物質，且提煉過程必須使用強腐蝕性化學試劑，非專業環境下處理極易造成環境污染和人身傷害。
