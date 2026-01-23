Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金價飆升｜福建金店爆劫案 雌雄悍匪電擊毆打女店主｜有片

即時中國
更新時間：13:11 2026-01-23 HKT
發佈時間：13:11 2026-01-23 HKT

金價升勢持續，突破每盎司4900美元關口，再創新高。在福建平潭，有金店發生搶劫案，一男一女匪徒手持電擊棒犯案。

從被搶劫金店的閉路電視畫面可見，店面捲簾門正在關閉時，戴頭盔、手持電擊棒的嫌疑人從門縫鑽入，毆打、電擊店主，砸壞貨品櫃取走財物。

海報新聞報道，首飾店店主韓女士表示店裡有財產損失，但未說明具體價值，只表示自己肋骨被打至骨裂。

據平潭綜合實驗區公安局23日警情通報，在過去的周日（1月18日）晚上9時40分許，海壇街道一間金店發生劫案。接報後，警方立即成立專案組偵查。於昨日（22日），將34歲林姓男疑犯及37歲劉姓疑犯抓獲，他們均是當地人，案件在進一步偵辦中。
 

