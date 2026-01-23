穿越者壹號｜演員黃景瑜官宣上太空 中國首艘商業飛船¥300萬一張票

北京穿越者載人航天科技有限公司（以下簡稱「穿越者」）旗下的「穿越者壹號（CYZ1）」預計將在2028年實現載人首飛，這也是國內首艘商業載人飛船。穿越者已開始預售300萬元/張（人民幣，下同）的船票，預付10%可鎖定名額，名額合計20餘位。目前已簽約來自學界、商界、航天界、藝術界、娛樂界、網紅界等領域的十餘位付費太空遊客。內地演員黃景瑜官宣自己將成為009號太空遊客。

據「穿越者壹號」技術團隊表示，目前已預訂了超三艘船，合計20餘位太空遊客，預計2028年前後實現載人首飛。首批商業航天太空遊客中，包括智元機器人CMO邱恆、青年演員黃景瑜、眾擎機器人PM01小擎、探路者品牌創始人王靜、中國工程院院士李立浧、旅美詩人林小顏、廣州正佳集團副董事長兼行政總裁謝萌、星河動力CEO劉百奇、航天垂類大V博主@NASA愛好者等。

其中，智元機器人CMO邱恆成為「中國001號商業航天員」。邱恆於2023年自費購買中國首張商業航天「太空船票」，成為首位簽約亞軌道飛行的普通人。他表示，人形與四足機械人能創造無限生產力，這樣的生產力正加速服務工業、商業，未來也有可能助力人類拓展新的疆域。

演員黃景瑜22日官宣成為009號太空遊客，黃景瑜表示很榮幸成為一名太空旅客，將乘坐中國人自己的飛船親身抵達那片星海。

1月18日，穿越者自主研製的穿越者壹號（CYZ1）載人飛船試驗艙，完成著陸緩衝系統的綜合驗證試驗。穿越者介紹，這是中國商業航天領域首個載人飛船全尺寸試驗艙著陸緩衝關鍵技術驗證項目，此次試驗的成功，標誌著穿越者已成為全球第三家研發並驗證了載人飛船著陸緩衝技術的商業航天企業。

穿越者成立於2023年1月，是中國首家商業的「載人航天科技」有限公司，專注可重複使用載人飛船研製和太空旅遊運營，計劃3-4年首先完成亞軌道可重複使用載人飛船研製，2028年前後實現中國乃至亞洲的太空旅遊。

黃景瑜，1992年11月30日出生於遼寧省丹東市，中國內地影視男演員、模特兒。2019年，他主演的勵誌喜劇片《飛馳人生》上映六天票房破10億。同年主演的緝毒劇《破冰行動》、戰爭電影《決勝時刻》。2020年8月入圍2020福布斯中國名人榜第36位。2022年8月，在《罰罪》中飾演青年刑警、2025年5月，加盟優酷賽車競技綜藝《風馳賽車手》，其所在的吉剛緣空車隊榮獲冠軍。12月25日，參演的電視劇《罰罪2》播出。