甘肅3男3日姦12歲女多次不立案 家屬控警瀆職又不立案惹議

內地法律規定與未滿14歲幼女有性行為一律視為強姦。甘肅有12歲女童被3名男子，禁錮3日在車上及酒店多次強姦，但警方卻不立案，受害人家屬找媒體曝光，堅持追究10個月才改控強姦。至於舉報辦案民警瀆職，檢方同樣不立案，僅對涉事12人問責，處理手法在網上引發廣泛質疑。

網友約見面車上強姦受害人

澎湃新聞報道，受害人小燕（化名）是甘肅臨夏和政縣人，2021年12歲小學畢業未久的她，在網上認識馬某華，同年7月相約見面。

二人見面時，小燕被邀上一輛7座汽車，同車有馬某雲及司某雲，途中，馬某華及司某雲在車上猥褻及強姦小燕。

受害人叔叔對臨夏公安局及檢察院的不立案決定，提出質疑。

小燕之後被帶住一間賓館，被禁錮的3日裏，多次被馬某華及司某雲強姦，過程被拍片，又逼小燕錄音，承認自願發生性行為。

小燕2021年8月1日凌晨1時許獲釋後，獨自在臨夏市中心廣場呆坐，遭周某灑搭訕、糾纏帶到另一賓館，遭3次強姦。

警指無犯罪事實不立案

翌日下午，小燕叔叔馬建強（化名）找到失蹤的小燕，獲知她被多人性侵後報警，警方僅調查至8月6日，即以「孩子自願談對象」、「認為無犯罪事實發生」為由，不予立案。

馬建強幾經追究，案件始改為聚眾淫亂，將馬某華、司某雲刑拘15日。

馬建強質疑處分，要求重查未果，在2022年5月，將案件曝光，引起媒體及社會注意，臨夏州始成立聯合調查組，並在成立同日刑拘上述疑犯，最後馬某華、司某雲、周某灑、馬某雲因強姦罪成，分別判刑6年至15年。

受害人叔叔對臨夏公安局及檢察院的不立案決定，提出質疑。

12人問責名單未公開

馬建強認為，辦案的民警最初不立案及之後僅改為聚眾淫亂是瀆職，要求問責。2023年4月，臨夏州紀委監委發通報，案件有12人被問責，給予處分或調離公安系統等處罰，但問責名單未有公開。

馬建強不滿處分過輕，一直上訴到省檢察院。2025年12月，甘肅省檢察院作出復議決定，維持不對涉事民警立案調查瀆職。

檢察院解釋，無證據證實涉事民警存在主觀故意濫用職權或徇私枉法，他們辦案過程雖「的確有問題」及有過錯，但未達立案追究刑事責任程度。

受害人叔叔對臨夏公安局及檢察院的不立案決定，提出質疑。

復議結果，引起網民廣泛討論，「不立案的問責名單也應該公布啊」、「十個月才立案強姦？」、「12個明顯有問題的公職人員連最基本的公示都沒有，太可怕了」、「這到底收了多少錢啊」、「如果沒有網絡會是什麼樣子？」、「這還是人間的新聞嗎？」、「即使這樣也不開除麼」、「不用猜了，明顯有貓膩了」。