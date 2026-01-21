微短劇亂象︱父母為¥800片酬任嬰兒淋雨凍到震 全網怒斥虐待︱有片

中國微短劇急速發展，海外也大受歡迎，但業界也屢出亂象。近日，有微短劇的拍攝組，被指為了進度，以800元人民幣片酬，讓嬰兒被人造大雨長時間淋身，哭得撕心裂肺也不理會。事件在網上炸鍋，網民力斥劇組及嬰兒父母涉及虐兒，呼籲官方介入調查。

呼籲警方介入調查

據內媒報道，短劇演員邢昀17日發「短劇總是這樣折磨女人和孩子」一文，批評某劇組拍攝一場大雨戲，以灑水車製造滂沱大雨效果，由於女演員不能濕身所以全程撐傘，加上為省時間不肯以假人取代真嬰兒，讓一名約1歲大嬰兒被大雨淋至全身濕透，「孩子被雨淋了好久，哭得撕心裂肺」。

而從網上流出的影片可見，嬰兒因大雨長時間淋身，除了濕透外，也疑凍到身體打震，但劇組卻未有理會，繼續拍攝。

報道指，片中的嬰兒演員，片酬800元，部分家長是因經濟壓力而接拍。

影片迅在網上激起極大反應，網民一面倒斥責劇組及家長涉及虐兒，如嬰兒因淋雨致肺炎，後果可大可小。不少網民要求警方要介入調查事件，將向涉及虐兒的人追究刑責。

至發稿時，涉事劇組未就事件有回應，警方亦未有通報。



報道指，內地微短劇界，為追逐熱點、壓縮成本，普遍盛行「7天拍100集」的極限模式，兒童演員的休息權、健康權等基本權益成為首要犧牲品。