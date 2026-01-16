河南古村變「短劇村」 動物臨記片酬可觀狗¥600驢¥500

在河南登封，近日一個有着600年歷史的古村，竟然搖身一變成了微短劇取景熱門地。這裡的村民人人有戲拍，個個都是「演技派」，就連雞鴨鵝驢馬都成了搶手的「臨記」。據稱狗一天片酬600元、驢一天500元（人民幣，下同），比起一般人平均100至200元還要多。

短劇佔村集體收入二成

這個隱藏在河南登封的古村落，擁有600多年的歷史，青磚灰瓦錯落排布，石板小巷蜿蜒穿行，處處透著古樸雅致的韻味。而如今，這裡成為了短劇拍攝的熱門取景地。

村口的老槐樹下，往昔是老人們閒坐曬太陽、閒聊的好去處，如今已然成了臨時「導演部」。村民們圍坐在一起，討論當天的拍攝計劃。

如今村裡家家戶戶都有人參與過短劇拍攝，個個都能在鏡頭前自然流露。村裡的大爺笑稱：「一開始只是覺得好玩，沒想到還能賺錢。」

令人意外的是，村裡的動物們也成了「明星演員」。據稱有一頭驢單日薪酬高達500元人民幣，雞鴨鵝等家禽也有「出場費」。這些「動物演員」無需刻意訓練，牠們的生活狀態就是最自然的表演。

據了解，短劇拍攝已成為該村集體經濟的重要組成部分，約佔村集體收入的20%。這不僅為村民帶來了額外的收入，還帶動了周邊餐飲、住宿等相關產業的發展。

「以前年輕人都在外打工，現在不少人都回來了。」登封市大金店鎮袁橋村黨支部書記介紹，短劇拍攝讓這個古老的村莊煥發了新生機，村民們在自家門口就能就業，還能照顧家庭。