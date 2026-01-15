Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鼓吹童婚?︱微短劇11歲女主嫁人生仔 被轟誘導孌童火速下架

更新時間：12:05 2026-01-15 HKT
發佈時間：12:05 2026-01-15 HKT

內地微短劇發展蓬勃，甚至開拓出國際市場，但同時其題材也屢爆爭議，繼之前的不倫一夜情、保潔阿姨逆襲、「騎呢」抗日後，近日有微短劇更出現疑似鼓吹童婚題材，找來11歲女童飾演「替嫁新娘」，被轟是公然孌童，惹來大量舉報。涉事短劇目前已經下架。

劇情涉及7歲嫁人

鬧出孌童質疑的微短劇《逼錦鯉替嫁活閻王，相府氣運全斷了》，找來11歲的女童星劉星辰，演「替嫁新娘」，與28歲男星靳旺搭檔，劇情涉及7歲嫁人、15歲生子等情節，劇中二人有拖手、公主抱及深情對視等對手戲。

相關新聞：中式微短劇︱傳《特朗普愛上女保潔》海外狂收1.5億美元 網民揭疑是AI造假

短劇推出後，迅即惹來大量孌童質疑，批評短劇借機鼓吹童婚、孌童等意識，通過摟抱、牽手等肢體接觸鏡頭，宣揚「養成系」、「大婚圓房」等成人化隱喻。

部份觀眾則為該劇辯解，指頭59集並無男女主角親密成份。不過，大部份網民仍指出，該短劇的7歲嫁人、15歲生子的設定，仍然是當下道德倫理所不容，有「誘導未成年人早婚」之嫌。

內媒《長江日報》報道，上海錦天城（福州）律師事務所的蔡律師表示，涉事短劇直接違反《未成年人節目管理規定》中關於嚴禁渲染未成年人早戀及成人化情感。這已遠超創作自由範疇，觸碰了法律底線。

蔡律師指，此類以古裝為殼、實則挑戰法律與倫理的內容，正是當前國家嚴打網路微短劇亂象整治重點。平台與製作方絕不能心存僥倖，必須立即下架整改。 

相關新聞：國產低俗短劇︱不倫「一夜情」惹非議 《保潔老媽無極歸來》疑被下架

福建八閩律師事務所的林律師表示，廣電部門在進行相關審查的時候，可以根據未成年人扮演角色以及劇本的內容，來判定符不符合未成年人的年齡以及身份。如果認為是超出了未成年人年齡的相關的戲份，或者說不符合未成年人健康成長的戲份，可對劇組進行相應的整改和處罰。

1月13日晚，媒體發現該短劇在紅果平台搜尋不到，已下架處置。

 

