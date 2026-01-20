Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中山港口鎮司機瘋狂駕駛 無視公安阻截逆線亂撞致兩傷︱有片

更新時間：12:30 2026-01-20 HKT
發佈時間：12:30 2026-01-20 HKT

中山港口鎮周一（19日）晚上發生一宗貨車在路上瘋狂亂撞事故。公安事後通報，事件中有二人受傷，27歲男司機已被控制。

據悉，事發於港口鎮世紀西路附近。網傳影片所見，交警當時在路上試圖逼停一輛倒退的白色貨車。隨後，白色貨車逆行撞倒路上多輛汽車和電動摩托車，有人被撞倒地。

內地《紅星新聞》報道，一位現場目擊者表示：「事發地在中山壹加壹商城門口，有人大喊快跑，我騎著電動車，幸好沒往前開，就離白色貨車就一米開外，看到有個騎摩托車的黑衣男被撞倒在地。」

據公安通報，當晚7時許，公安接報稱，在中山市港口鎮世紀西路附近，一輛貨車碰撞多輛汽車及電動摩托車，致兩人受傷。接報後，民警立即到場處置，當場控制27歲覃姓肇事男司機，現場發現覃某語言混亂、行為異常。傷者均已第一時間送醫救治。目前，公安機關正調查處理。
 

