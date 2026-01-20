Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國觀察︱西貝風波 央媒拉偏架？

更新時間：08:51 2026-01-20 HKT
知名連鎖餐廳「西貝」創辦人賈國龍和網紅KOL羅永浩的口水戰，以西貝宣布「將關閉全國102間門店」、兩人新浪微博帳號均被禁言暫告一段落。官媒《人民日報》發表評論，表面是各打五十大板，指出羅永浩們、賈國龍們、新浪微博等平台們，都有要吸取教訓的地方，實則力挺民企，要求「營造良好的輿論環境，使企業安心謀發展、拓市場」。

這場風波緣於去年9月，羅永浩吐槽西貝難吃、是預製菜，賈國龍氣勢洶洶聲稱「百分之百不是預製菜」，並指斥羅永浩是「網絡黑社會」，要鬥爭到底。然而強硬的表態不僅沒能洗白自己，反而令西貝品牌形象和聲譽一落千丈。近日，兩人又發文隔空互懟，雙雙被微博禁言。

《人民日報》定性這是互聯網時代的一宗典型事件，網絡大V以「勁爆語料」一時左右網絡輿論場，被爆料者以「前互聯網時代思維」強硬回應，網絡平台以「起鬨架秧子」製造熱點、保持熱度來吸引眼球。

話鋒一轉，文章指出，要看到當下網絡輿論環境的問題，「特別是一些民營企業的網絡輿論環境惡化，直接導致其生存發展堪憂，影響了我國經濟發展環境」。有多少民營企業遭遇了網絡「黑嘴」、網絡水軍的造謠抹黑？有多少大V、小號、「自媒體」裹挾民意、遊走在紅線的邊緣？有多少平台刻意製造熱點、借熱點挑起群體極端對立情緒？

表面上，《人民日報》對兩人和微博均有批評，實則從「穩經濟」「穩就業」的高度，大棒打在羅永浩們身上。難怪賈國龍感激涕零，在朋友圈發文：「《人民日報》重要表態！相信組織，依靠法律，團結夥伴，一萬七千名西貝人，全力以赴自救！」未知是否巧合，羅永浩前天現身B站頒獎晚會，領取年度新人獎時獎杯斷成兩半。

也許是為了避免予人拉偏架之感，《人民日報》昨天再發布評論，批評賈國龍當時的回應看似強硬實則顢頇，不僅沒有把企業面臨的「危」變成「機」，反而讓企業陷入更被動的境地。評論指出事件看起來預製菜是引爆點，但企業不真誠卻是問題核心，「相信賈國龍們能夠轉換思維、提升本領，為企業贏得新的發展機會」。

紀曉華

