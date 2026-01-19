Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國觀察：「棋聖」拒上聖壇 滿身煙火氣

即時中國
更新時間：09:24 2026-01-19 HKT
發佈時間：09:24 2026-01-19 HKT

一人改變世界圍棋格局，讓世界圍棋從日本獨霸到中國崛起……「棋聖」聶衛平逝世，千人冒雪為他送行，緬懷他為中國圍棋作出的巨大貢獻，追思他輝煌、精彩的一生。他雖然獲國家「封聖」，但拒上聖壇，滿身煙火氣，率真豪爽，敢怒敢罵，亦因此獲得民眾的喜愛和尊敬。

上世紀80年代，聶衛平是神一般的存在，他連勝多位日本超一流棋手，創造「擂台神話」，成為「民族英雄」，凝聚人心的時代符號。他本人也頗具傳奇色彩，童年和陳毅元帥對弈，是習近平同窗密友，後來又和鄧小平、胡耀邦、萬里等領導人因棋橋結緣。

1988年，聶衛平被國家體委授予圍棋「棋聖」的稱號。第二天，鄧小平邀請他來到家中，萬里風趣地說：「中國自古以來，由政府授予的『聖人』就只有你一個，你以後可以吃『香火』了，我們就沒有了。」鄧小平則意味深長地說了一句：「聖人不好當啊！」

現實生活中的聶衛平，從不端着當「聖人」，他愛喝酒，愛抽煙、愛看足球、愛打橋牌、愛罵人，說話直來直去，乃至有「聶大嘴」之稱。他曾經痛罵國足是「不可想像的臭」，給全中國人民丟臉。他不滿東方航空九十年代的劣質管理，不顧各方求情，為民出氣，逼東航在《解放日報》刊登向全體旅客的致歉信。

一般人寫自傳，都是為自己塗脂抹粉，或為尊者諱。聶衛平的自傳則是坦坦白白，生動可讀。他寫了與另一位圍棋大師陳祖德的恩怨，講述兩人因借書一事打架而影響關係，但他認為陳祖德是一個非常正直的人，各方面都值得尊敬。

他也講述了自己的感情生活和三段婚姻，包括自己的初戀，與第一任妻子孔祥明（圍棋名將）、第二任妻子王靜（歌唱家）的分合。他承認當年與孔祥明離婚除了性格不合，導火線是婚內出軌、與王靜奉子成婚，成為千夫所指。

紀曉華

 

