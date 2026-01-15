Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「棋聖」聶衛平逝世｜習近平青少年密友齊觀足球 金庸拜師成忘年交︱多圖

一代「棋聖」聶衛平逝世。聶衛平是國家主席習近平的青少年密友，經常一起觀看足球，習也曾向聶討教圍棋。著名武俠小說作家金庸曾拜比自己小28歲的聶衛平爲師，兩人以師徒相稱，更成爲忘年交。

聶衛平和習近平是北京市二十五中同學。聶衛平接受韓國媒體採訪回憶：「文革時期我們一起度過了青少年時期，我父親曾是一名科學家，他父親曾是革命元老，他們都被打倒了。我們與倒台的空軍幹部之子劉衛平一起，並稱『三平』(三人名字裡都有平字)。當時我們處境相似，而且沒有學習的壓力，就經常在一起玩耍。」

中學同學號稱「三平」

相關新聞：「棋聖」聶衛平病逝享年74歲 曾擊敗多位日本棋手創「擂台神話」

「那時習近平的性格非常豪爽開放，我一眼就看出他是個很能幹的學生。後來他走上政治仕途，以為就當上省長之類的，想都沒想到像現在一樣成為一國領導人。」聶衛平說。

習近平從清華大學畢業後，擔任副總理、國防部長的耿飆秘書。耿飆喜歡下圍棋，他要身邊所有工作人員都學會下圍棋，因為他認為這樣能訓練大局觀。為此習近平還專門找聶衛平討教圍棋。

聶衛平曾經透露，那段時期，耿飆和習近平在工作之餘經常下圍棋，有時他到訪時正好碰上耿飆和習近平對弈。

共睹國足慘敗憤離場

習近平是足球迷。在河北當縣委書記期間，周末回京時常讓聶衛平找足球票，然後到工人體育館欣賞比賽。1983年夏天，習近平與聶衛平在上海觀看中國隊和英甲亞軍沃特福德的比賽，中國隊慘敗，二人憤怒離場。

相關新聞：神秘棋士擊敗中日韓頂尖棋手

聶衛平與金庸是忘年之交，金庸晚年酷愛圍棋，1983年拜比自己小28歲的聶衛平為師，甚至像他在小說裏描寫的那樣行三叩九拜的拜師儀式，聶衛平連連拒絕，但金庸最後還是堅持對聶衛平三鞠躬。此後兩人就以師徒相稱，更是成爲了很好的朋友。

金庸三鞠躬行拜師禮

而金庸對於聶衛平而言，是徒弟，更是摯友、忘年之交；聶衛平也不止一次地表達過，對金庸在圍棋事業上付出與支持的感激之情。正是他在很多武俠小說中對圍棋的精彩描寫，給了老百姓大衆的影響很大，這對圍棋推廣影響深遠。

聶衛平說自己教過金庸一個下棋的秘訣，那就是經常擡頭看一眼全盤，不要一直盯著局部，因小失大。

