「棋聖」聶衛平逝世｜棋友北京冒雪送別 古力：沒老師中國圍棋沒今日

「棋聖」聶衛平14日於北京病逝，享年74歲。 聶衛平的告別儀式今早在北京舉行，大批中外棋手及民眾，冒雪前來送別這位中國棋壇的傳奇人物。

據中新社報道，聶衛平的遺體送別儀式18日8時在北京市八寶山殯儀館東禮堂舉行。



古力九段前來送別恩師，他說沒有聶老師，就沒有中國圍棋的今天。古力於1997年10月正式拜聶衛平為師。

古力曾說，在聶衛平的指導下，自己的大局觀有了很大進步。「沒有聶老的指點，就沒有我後來的『八冠王』。」



韓國圍棋界代表曹薰鉉九段送別聶衛平，談及與聶衛平交往故事。曹薰鉉是聶衛平一生的對手，亦是一生的朋友。首屆應氏杯決賽曹薰鉉3:2逆轉聶衛平奪冠，成為韓國圍棋崛起的開端。

大眾告別儀式預計8時45分開始，持續約90分鐘。現場不收取任何形式的禮金。一位棋迷敬挽寫道：「你屬於我們，我們屬於你。」