突破1000億美元大關 中國首次躍居中亞各國第一大貿易夥伴

據商務部消息，2025年，在元首外交戰略引領下，中國—中亞經貿合作取得長足發展。據中國海關統計，全年貨物貿易進出口達到1063億美元（約8,288億港元），連續五年保持正增長。中國並首次躍居中亞各國第一大貿易夥伴，中亞佔中國外貿的比重進一步上升。

據中國海關統計，2025年中國—中亞全年貨物貿易進出口達1063億美元，同比增長12%，增速較上年提高6個百分點。

2025年，中國對中亞出口712億美元，同比增長11%，機電和高新技術產品增長強勁，「新三樣」（電動載人汽車、鋰電池和太陽能電池）產品市場份額穩步擴大。

自中亞進口351億美元，同比也增長14%，化工、鋼材、農產品等非資源類產品種類進一步豐富。

商務部指，中國—中亞跨境電商進出口保持快速增長，倉儲物流建設持續推進，跨境支付合作全面鋪開，中國—中亞貿易暢通合作平台在江蘇南京正式掛牌運營，「絲路電商」成為暢通貿易往來的高效橋樑。高質量共建「一帶一路」合作不斷走深走實，一批互聯互通、裝備製造、綠色礦產、現代農業等領域大項目加快實施，有效帶動擴大對中亞地區出口，助力中亞國家產業升級和經濟振興。