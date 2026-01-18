Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

殺豬宴︱搶食打架險釀人踩人 各地急剎停「刨豬湯」活動

即時中國
更新時間：15:37 2026-01-18 HKT
發佈時間：15:37 2026-01-18 HKT

重慶合川女孩「呆呆」發起殺豬宴，吸引逾萬人出席，令各地博主爭相效仿。由於參加民眾太多，秩序大亂，出現喪屍式搶食、爭位打交，甚至有民眾擠倒險變人踩人事故，各地博主紛紛宣布臨時取消活動。

博主博流量紛爭辦

殺豬宴又叫「刨豬湯」、「刨豬宴」，是流行於川渝區的殺年豬活動，主人在殺豬後會邀請親朋家宴。

相關新聞：重慶女子求助殺年豬 兩日萬人驅車幫忙

合川女孩「呆呆」早前在網上求助殺豬，獲網民熱烈響應轉發，在11日辦了兩天殺豬宴，共逾萬人入村參加。事件迅即紅遍全網，多地博主也模仿舉辦，但同時造成強大副作用。

江西豐城網紅「臥龍哥」於14日也辦殺豬宴，準備了100桌，但有達4至5萬人湧來，遠超當地的容納能力，交通大混亂外，民眾還出現喪屍式搶食情況。

1月15日，四川樂山中區樂青路，多名參加殺豬宴女子因爭位互毆。

1月17日，重慶兩江新區蔡家崗街道舉人樓舉辦「刨豬湯」，由於現場人太多，出現推擠跌倒情況，幸無人受傷。

相關新聞：殺豬宴︱備桌百席湧入4萬人變喪屍搶食 博主遭派出所約談︱有片

四川成都、重慶璧山以及湖南等多名跟風舉辦殺豬宴的博主，也紛紛宣布因人數太多，超出自己的處理能力，決定取消活動。

 

 
 

