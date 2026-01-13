重慶女子求助殺年豬 兩日萬人驅車幫忙

近日重慶市合川區一名叫「呆呆」的女子在抖音發帖求助殺「年豬」，意外獲近20萬點讚、14萬轉發，千餘網友驅車前往幫忙，直播間觀看人數超10萬。當天最終殺了5頭豬，最高峰同時在現場人數有3000人左右，兩天的總人數估計有上萬人。呆呆本人也走紅網絡，粉絲達177萬，去呆呆家吃刨豬湯成為網絡熱點。



「以豬會友」事件驚動合川文旅部門，官方現場向網友分發當地著名景點釣魚城門票，並連發9條影片推薦當地特產。



周二（13日）上午8時許，呆呆發文表示，刨豬宴已經圓滿結束。13日家裡不再舉辦刨豬宴，恢復正常生活，她希望粉絲可以多多體驗合川不一樣的美食美景。

年豬是指中國農村地區為過年宰殺而專門飼養的豬，通常是年初購入豬仔、養至年末屠宰，用於春節期間自家食用、招待親友。

要宰兩頭豬 怕按不住

「1月11號，我家要殺兩頭豬，有人來幫我按豬？請你吃刨豬湯！」女子「呆呆」在抖音發視頻稱，自家老父親已年邁，怕他按不住豬，並笑說：「不為別的，就想我家門口停滿車，最好是比結婚場面還多的車，在村里讓我揚眉吐氣一回！」

不料這條視頻引發網友熱捧，短短兩天內，「呆呆」家中的院子真的被車圍滿，上千名網友湧入這個尋常農家，連重慶榮昌知名網紅「滷鵝哥」也來到現場。除原計劃的殺豬外，網友們圍在一起吃流水席、放煙花、看舞龍。

官方現場分發景點門票

當地文旅部門也下場「接流量」，官方連續發布視頻，邀請遊子們回家吃刨豬湯。官員們也趕往現場，向網友們分發當地著名景點釣魚城的門票和當地特產桃片。