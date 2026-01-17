殺豬宴︱備桌百席湧入4萬人變喪屍搶食 博主遭派出所約談︱有片

年關將近，江西豐城網紅「臥龍哥」近日邀請網友來吃「殺豬宴」，不料來的人數高達4至5萬，遠超預期。網傳現場一片混亂，網友蜂擁搶菜。對此臥龍哥道歉稱籌備不足，當地派出所也對他展開約談。



未上菜已被搶光

「臥龍哥」發視頻稱，自己一直想搞「殺年豬」活動，沒想到被重慶網友「呆呆」搶先一步。1月14日活動當天自己準備了100桌酒席，菜包括3頭豬、烤全羊、羊肉湯、燒烤串、1000隻鹵鴨腳、100箱哈密瓜，還有價值5萬的煙花秀，沒想到來的人遠超接待能力。



現場視頻顯示，菜還在鍋裡，就有很多人拿着碗湧上前，工作人員只能蓋緊鍋蓋，牢牢護住。工作人員端託盤準備上菜，網友就蜂擁而上，一搶而光。一名粉絲稱，自己當時搶到了一根粉，一半已嗦進嘴，還有一半在外面，硬生生被其他人給拽出去了。