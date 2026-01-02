Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

殺豬宴︱幼童「反枱」累大圍無得食 含淚鞠躬道歉惹熱討︱有片

更新時間：07:30 2026-01-02 HKT
發佈時間：07:30 2026-01-02 HKT

四川有幼童跟家人回鄉參加殺豬宴時，在開席前多手打翻菜盤，害賓客無得食。孩子犯錯後已嚇得淚汪汪認錯，但父親繼續逼兒子，一邊哭泣一邊向賓客多次鞠躬道歉，在網上引發教仔大辯論。

網民指逼再三道歉過於嚴厲

網民「張教官」去年12月29日發片，指早前帶家人回四川雅安鄉間，參加朋友的殺豬宴。

影片所見，年約3、4歲的男童，在開席前意外把準備上桌的多份菜餚打翻在地。

自知闖禍的男童即時嚇得眼紅紅，轉身向母親認錯和解釋：「只是想聞一下味道」。男童母親表示，「這是別人家，不是自己家」，要男童向在場等開餐的賓客道歉。

父親：擔責自己闖的禍

知道犯錯的男童，於是一臉惶恐即場道歉。之後，「張教官」再帶兒子走到一旁教育，要兒子再重新向全場所有大人鞠躬道歉多次。

「張教官」在短片留言：「親愛的兒子：希望你十年二十年後還能看到這個視訊，在你成長的路上，爸爸媽媽會陪你一起探索世界，一起開心，一起犯錯，但只要我們勇敢地面對這個世界，用真心去溝通這個世界，就沒什麼過去不了的事。」

短片至今已累積227.5萬點贊、43.9萬轉發和20.5萬條留言。短片爆紅後，「張教官」再回應指，「調皮搗蛋我們一般不干涉，但絕對不允許欺負人。那天讓他認錯，不是讓他難堪，就是想讓他知道，自己闖的禍就得自己擔責」。

網民對「張教官」的教育方式，反應兩極，許多網民力讚男童父母知禮有規矩，從小便身教孩子要負責任。

另一派網民則認為，孩子打翻菜盤後已即時知錯和道歉，認為「張教官」仍要他鞠躬道歉受驚，是過於嚴厲，可能留下陰影。

「張教官」（原名張健豪），其賬號「張教官的有趣人生」內容涵蓋旅行探險、救援任務、家庭互動及公益活動。其內容以幽默真實風格展現多元身份：既是環球探險人、私人航空飛行員，也是天府新區急務救援隊創始人。

 

