Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國觀察︱10將軍缺席中紀委大會 中將亦凋零

即時中國
更新時間：09:18 2026-01-15 HKT
發佈時間：09:18 2026-01-15 HKT

「缺席政治學」是一門觀察中國政治的學問。由於官方對某些高層人事異動秘而不宣，尤其是軍方高級將領，外界只好從高層會議是否露面窺探。去年10月的二十屆四中全會，軍方中央委員42名便有27名缺席，缺席率63%，其中22人是上將，從另一側面折射軍隊反腐敗之猛烈。

軍方缺席率達45.5%

中紀委第五次全體會議昨天閉幕。133名中央紀委委員中，共有22名軍隊系統的中紀委委員。央視畫面顯示，今年的中紀委大會，共有10名軍方委員缺席，軍方缺席率達45.5%，創下歷史新高。

習近平在中紀委第五次全體會議上發表講話。新華社
習近平在中紀委第五次全體會議上發表講話。新華社

專研北京高層人事的YouTuber「中規中矩」指出，10名缺席者是原中央軍委紀委副書記陳國強中將、海軍副政委冷少傑中將、海軍副政委程東方中將、中央軍委政治工作部主任助理李軍中將、武警部隊副政委陳劍飛中將、軍事科學院副政委楊笑祥中將、中部戰區陸軍政委繆文江中將、中部戰區副政委婁純泗中將、原軍委審計署審計長孫斌少將、軍委裝備發展部政治工作局主任劉軍少將。

這10名將軍之中，包括8名中將，只有負責經濟監督的原軍委審計長孫斌少將已被官宣罷免全國人大代表職務，其他9人均「動態未明」，但相信已經去職。

最引人注目的是中紀委常委陳國強中將，在大會主席台消失了。陳國強在2024年9月被調離軍委紀委，轉任國防科技大學政委，已被視為貶謫。如今國防科大政委已由原副政委張戰升任，也就是陳國強免職了。

這些缺席中紀委大會的將軍，大多數是政工幹部，有幾個是已落馬的原中央軍委政治工作部主任苗華的舊部。軍隊刮骨療毒，不僅上將剩下寥寥幾個，中將也顯凋零。

紀曉華 

 

 
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
14小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
17小時前
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
影視圈
12小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
21小時前
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
影視圈
16小時前
23歲苦命女患骨癌父母失聯 自簽做6次手術求生：媽說我是負累
23歲苦命女患骨癌父母失聯 自簽做6次手術求生：媽說我是負累
奇聞趣事
2小時前
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺畫面　配字幕「今次不會失手」
即時國際
2小時前
468連續性合約1.18生效 福利及時數要求為何？ 一文睇清最新勞工法例
468連續性合約1.18生效 福利及時數要求為何？ 一文睇清最新勞工法例計算方法
社會
13小時前