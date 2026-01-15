中國觀察︱10將軍缺席中紀委大會 中將亦凋零

「缺席政治學」是一門觀察中國政治的學問。由於官方對某些高層人事異動秘而不宣，尤其是軍方高級將領，外界只好從高層會議是否露面窺探。去年10月的二十屆四中全會，軍方中央委員42名便有27名缺席，缺席率63%，其中22人是上將，從另一側面折射軍隊反腐敗之猛烈。

軍方缺席率達45.5%

中紀委第五次全體會議昨天閉幕。133名中央紀委委員中，共有22名軍隊系統的中紀委委員。央視畫面顯示，今年的中紀委大會，共有10名軍方委員缺席，軍方缺席率達45.5%，創下歷史新高。

習近平在中紀委第五次全體會議上發表講話。新華社

專研北京高層人事的YouTuber「中規中矩」指出，10名缺席者是原中央軍委紀委副書記陳國強中將、海軍副政委冷少傑中將、海軍副政委程東方中將、中央軍委政治工作部主任助理李軍中將、武警部隊副政委陳劍飛中將、軍事科學院副政委楊笑祥中將、中部戰區陸軍政委繆文江中將、中部戰區副政委婁純泗中將、原軍委審計署審計長孫斌少將、軍委裝備發展部政治工作局主任劉軍少將。

這10名將軍之中，包括8名中將，只有負責經濟監督的原軍委審計長孫斌少將已被官宣罷免全國人大代表職務，其他9人均「動態未明」，但相信已經去職。

最引人注目的是中紀委常委陳國強中將，在大會主席台消失了。陳國強在2024年9月被調離軍委紀委，轉任國防科技大學政委，已被視為貶謫。如今國防科大政委已由原副政委張戰升任，也就是陳國強免職了。

這些缺席中紀委大會的將軍，大多數是政工幹部，有幾個是已落馬的原中央軍委政治工作部主任苗華的舊部。軍隊刮骨療毒，不僅上將剩下寥寥幾個，中將也顯凋零。

紀曉華