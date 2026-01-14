Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

反腐專題片｜中海油原總經理李勇 閣樓燒現金企圖脫罪

即時中國
更新時間：21:19 2026-01-14 HKT
發佈時間：21:19 2026-01-14 HKT

14日晚，央視專題片《一步不停歇 半步不退讓》播出第4集《科技賦能反腐》，披露中國海洋石油集團有限公司原黨組副書記、總經理李勇的案情，指紀檢部門找上門時，李勇極度恐慌，竟一度在閣樓燒掉收受的部分現金。

專題片透露，李勇長期分管中海油在境外的大量項目，其跨境腐敗問題極其突出，案中超過83%的贓款來自境外，商人老板在境外代為收受、流轉和存放贓款，紀檢監察機關的境外調查取證工作涉及10個國家和地區。

李勇在石油系統工作近40年，利用自己對國際海洋石油領域商業模式的深度了解，將權錢交易包裹在看似正常的項目合作之中，大量受賄錢款也藏在海外。「我就覺得在海外就沒有調查權，鞭長莫及。」李勇在電視鏡頭前懺悔說。

然而，科技手段大大增加了紀檢部門查辦案件的穿透力。中央紀委國家監委國際合作局副局長歐陽柏青說：「我們通過大數據平台對李勇的分管業務關係、相關項目資料、人物關係，進行數據的碰撞比對之後，一些長期在李勇分管範圍內做生意，並與他交往密切的商人老板，包括一些下屬，就進入了我們的調查視野。」

2023年10月，李勇退休，本計劃退休後享受這些貪腐帶來的不義之財。然而不久後，紀委國家監委就接到線索對他展開了調查。

專題片透露，當李勇得知同夥被留置的消息後，感到極度恐慌，竟在閣樓裏燒掉收受的部分現金。但他很快意識到，即便銷毀了這些現金，也無法消除權錢交易的罪證，便停止了這一瘋狂舉動。
 

