反腐專題片︱原農業部長唐仁健賣假古董賺數千萬 受賄判死緩「悔之晚矣」

備受關注的新一輯反腐專題片《一步不停歇 半步不退讓》11日晚在央視開播，農業農村部原部長唐仁健出鏡懺悔，其貪腐案件的細節也隨之披露。專題片披露，唐仁健曾經安排他人將90件所謂的「古董」，以數千萬元人民幣的高價賣給商人王某，實際上這些「古董」經鑒定發現絕大部分是現代工藝品，根本就不值錢。

受賄2.68億判死緩

中紀委和國家監委聯合央視攝製的反腐專題片《一步不停歇 半步不退讓》，11日晚起一連五日播出。首集《糾風治亂為民》披露唐仁健受賄案細節。唐在鏡頭前落淚懺悔：「紀律和規矩要真當回事，真不要僥幸，但現在都成為悔之晚矣的事情。」



專題片還稱，唐仁健在擔任農業農村部部長後組建「周末愉快」微信群，群裏除了自己一家三口就是各路商人老闆。他安排兒子在農業農村部附近開高檔餐廳，讓老闆充值辦卡，每到周末就召集群成員前來聚會吃喝。2011年以來，唐仁健每年過生日，都有不同老闆輪流為其大操大辦，地點選在全國各地的旅遊度假勝地。

唐仁健2024年5月落馬，是中共20大以來首位落馬的國務院內閣部長，他也曾任甘肅省長。法院查明，唐仁健受賄長達17年（2007年至2024年），受賄2.68億人民幣，被判死緩。

中央紀委國家監委第八監督檢查室副主任周典在片中表示，唐仁健案的行賄人主要來自於唐仁健的日常吃喝玩樂圈。唐仁健的問題也是腐敗問題和作風問題相伴相生、相互傳染的惡性循環。