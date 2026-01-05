2026年首虎｜前水利部副部長田學斌落馬 曾任原總理溫家寶秘書

2026年首虎浮現！官方通報，水利部原黨組成員、副部長田學斌涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。資料顯示，田學斌曾經擔任前國務院總理溫家寶秘書。



田學斌，1963年12月出生，甘肅會寧人，畢業於甘肅工業大學，仕途起步於甘肅，後來到中央黨校培訓部讀研究生，畢業後留在北京並進入中央國家機關。

原總理溫家寶。新華社

曾任溫家寶秘書的田學斌落馬受查。

溫家寶：我的秘書也是會寧人

1992年到2008年這長達16年的時間裡，他先後在中央辦公廳、國務院辦公廳當秘書，也即擔任國務院副總理、總理溫家寶的秘書。

2003年後，他的總理秘書身份被公開，河北省阜城縣政協原主席多方如曾在《回憶溫總理視察阜城》一文中，提及田學斌作為總理秘書陪同考察。在2004年的全國人代會上，溫總理曾對甘肅代表團的會寧代表說：「你們會寧是狀元縣，我的秘書也是會寧人。」



田學斌於2008年升任國務院研究室副主任，45歲成為副部級幹部，也是總理溫家寶大秘。



2015年7月，他任水利部副部長、黨組成員。現任第十四屆全國政協委員、農業和農村委員會委員。