前海南書記羅保銘貪腐細節 海航向其母提供別墅支付女兒婚禮費用
更新時間：09:39 2026-01-13 HKT
發佈時間：09:39 2026-01-13 HKT
發佈時間：09:39 2026-01-13 HKT
央視反腐專題片昨晚播出第2集《嚴懲政商勾連腐敗》，披露前海南省委書記羅保銘的貪腐細節，包括原海航集團曾在海口專門為羅保銘母親提供300多平方米（3000平方呎）的別墅，安排保母貼身服務。羅保銘女兒的婚禮費用全由原海航集團支付。
除了海航外，羅保銘的親家惲銘慶曾在某金融機構擔任高管。羅保銘主動利用職權為這名親家「創造價值」，直至2018年雙方兒女離異。在兩家聯姻期間，惲銘慶在羅保銘幫助下獲得巨額利益，他也反過來送給了羅家數千萬元，把姻親關係變為政商同盟。
現年73歲的羅保銘，天津人，早年在天津工作，後調任海南省省長、省委書記。2024年7月，他主動投案，被控受賄1.13億元人民幣。去年12月9日，上海市第一中級人民法院宣判羅保銘有期徒刑15年，並罰款500萬元。
最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
2026-01-12 12:41 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
2026-01-12 13:47 HKT
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
2026-01-11 13:15 HKT
香港口罩廠老闆「傻仔」自嘲每月輸錢 絕境告白瘋傳 結局反轉「窩心到想喊」｜Juicy叮
2026-01-12 14:10 HKT
連鎖酒樓大特價！蝦球伊麵/乳鴿/避風塘鮑魚$38起 午市限定供應
2026-01-12 11:55 HKT