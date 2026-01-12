Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳「網格員」半夜入戶檢查消防 居民投訴擾眠：拒絕了仍入室拍照

即時中國
更新時間：18:00 2026-01-12 HKT
發佈時間：18:00 2026-01-12 HKT

深圳光明區有居民反映，街道網格員（社區工作者）在晚上11點多敲門檢查消防是否合規，遭拒後仍進入臥室、衛生間拍照，且一周內已第三次上門。居民認為此舉擾民又侵犯隱私。針對投訴，街道目前已暫停入戶檢查，後續將合理規劃檢查時段。

據當事市民反映，部分網格員的入戶檢查時間較晚，已明顯超出正常休息時段，敲門聲響不僅影響居民休息，還讓不少獨居居民感到不安。有市民表示，理解冬季防火的重要性，但希望檢查工作能選在合理時段，避免深夜打擾。

針對市民的投訴，馬田街道辦事處瞭解情況。工作人員回應稱，深夜入戶檢查屬於極少數情況，並非普遍現象。之所以組織此次「敲門入戶」行動，是因為冬季是火災易發多發期，目的是向居民宣傳家庭安全用電知識，排查並消除易被忽視的安全隱患。

工作人員表示，由於近期收到相關投訴較多，目前已暫停入戶檢查工作。同時，街道已針對此事加強對網格員的業務培訓，重點強調工作方式方法，後續將合理規劃檢查時段，充分尊重居民的正常休息權益，在保障公共安全的同時，兼顧民生便利。

