西九龍站｜羽絨男「脹爆」過關被查 揭攜197支減肥針︱有片

即時中國
更新時間：10:02 2026-01-11 HKT
發佈時間：10:01 2026-01-11 HKT

西九龍站有男子企圖搭高鐵北上，通過內地海關時，被發現身形異常擁腫，經檢查發現衣服內收藏了197支減肥針。

海關發布消息指，近日，西九龍站海關關員在對進境旅客進行監管時，發現1名男性旅客進入海關監管區未向海關申報，其穿著的黑色羽絨服異常臃腫，關員隨即對其攔截檢查。

相關新聞：西九龍站｜面青男北上神情亢奮 關員揭布袋藏冰毒｜有片

經進一步查驗，關員在其羽絨服右側外口袋、左側內口袋、內側背部位置及其褲子左前口袋內查獲4包減肥注射針。該批註射針劑的原外包裝已被拆除，並用透明膠袋重新包裝，無註冊證書。

相關新聞：女子注射「減肥針」吐血險喪命 非法產業鏈仍未被監管

經清點，本次查獲的減肥注射針共計197支，均配有注射針頭。目前，海關已對當事人作行政立案處理。

 

