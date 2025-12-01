Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

女子注射「減肥針」吐血險喪命 非法產業鏈仍未被監管

即時中國
更新時間：16:00 2025-12-01 HKT
發佈時間：16:00 2025-12-01 HKT

女為悅己者容。多名女子接受《央視新聞》採訪，各人為了減重網購「減肥針」自行注射，不料幾天後開始吐血緊急送往醫院救治，搶救才轉危為安。報道同時揭露減肥針背後產業鏈，發現充斥無證藥品，嚴重威脅公共健康。

注射幾天後昏迷送醫

江蘇的陳女士透露，自己在網上看見減肥針聲稱「一針至少瘦7斤（3.5公斤）」的廣告，便買回家自行嘗試。但在注射後她出現嘔吐、反胃、厭食等病症，「第四天開始吐東西，吐綠色的、黃色的，醫生告訴我那是膽汁，我已經把我的胃黏膜燒沒了，躺著仰著臉的時候，就開始吐血了……」

陳女士說急救期間已經感受不到自己的動脈，所有急救治療她都沒有意識，直到醒來後從男友口中才得知自己的情況非常嚴重，「差一點就要下病危通知書了」。陳女士逐漸康復，但醫生也提醒身體機能上的損害還沒有完全消除，一年後才能懷孕。

浙江的沈女士也有相似經歷，她在美容院裡注射了號稱一針減5公斤的減肥針，導致不適甚至昏迷，四天後緊急送往ICU。她在醫院治療4個多月，雖然已沒有生命危險，但造成肝腎功能衰竭，現在每3個月就要覆診。

商家明知法律風險

報道指出，所謂的「減肥針」沒有藥物許可證，含有一種稱為「司美格魯肽」的成份，該成份一般用於治療糖尿病和肥胖症，需要有專業的醫生評估病人的身體狀況，才能決定是否使用及注射劑量。目前監管系統並不完善，才令不法分子有機可乘。

記者喬裝美容院負責人向網上刊登廣告的生產商諮詢進貨，商家都非常謹慎，不僅提醒記者要稱「司美格魯肽」為「轉運蛋白」，也在對話中以「耗材」代替「注射器」等敏感詞。

甚至有一名商家提醒記者法律風險，「減肥的話稍微會有一點點不合法、不合規的。你在醫院的話它肯定是合法合規，但是我們個人去銷售的話肯定是不合法不合規。」同濟大學附屬東方醫院內分泌科主任醫師馮波提醒，消費者要了解「藥品」成份以保障自己。

