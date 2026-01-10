西九龍站｜面青男北上神情亢奮 關員揭布袋藏冰毒｜有片

近日，西九龍站一名北上旅客被內地海關查獲藏匿0.15克冰毒。

據內地海關消息，海關關員在西九龍站發現1名男性旅客面色憔悴、神情亢奮，隨即對其攔截檢查。

經進一步檢查，關員在其手提袋的香水布袋內查獲使用膠袋包裝的可疑白色晶體，淨重0.15克，經試劑檢測呈冰毒陽性。後經專業機構鑒定，在該白色晶體中檢出冰毒成分。目前，該案件已移交海關緝私部門處理。

據內地法規，毒品是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規定管制的其他能使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。走私、販賣、運輸、製造毒品，無論數量多少，都應當追究刑事責任，予以刑事處罰。