亞運三金得主︱訓練基地主任強索獎金被免職 王莉再舉報猥褻女隊員

即時中國
更新時間：09:38 2026-01-11 HKT
發佈時間：09:38 2026-01-11 HKT

2022年杭州亞運會龍舟項目三金得主王莉，繼上月實名舉報雲南省松茂體育訓練基地負責人范某文強行索要比賽獎金後，前日再度指控對方猥褻女隊員、妻子吃空餉等。雲南省體育局10日晚發通報，指范某文強索獎金基本屬實，已免去其職務。

通報指，雲南省體育局調查組核查王莉的指控後，確認情況基本屬實，決定對范某文免職，相關部門並對范某文立案調查。至於王莉第二波有關猥褻的投訴，則未有提及。

現年23歲的王莉是雲南省松茂體育訓練基地皮划艇隊運動員。2023年10月她在杭州亞運會女子12人龍舟200米、500米、1000米直道競速賽，幫助國家隊連獲3枚金牌，成為雲南首位亞運三金得主。

上月舉報遭強索比賽獎金

上月王莉發視頻實名舉報訓練基地負責人范某文向其索要國家發放的15萬元人民幣比賽獎金。她自稱拒絕後遭到「報復」，上月15日，雲南省體育局發布情況通報，稱已成立調查組開展調查。

前晚王莉再次發聲，稱已於12月25日將舉報材料當面交給調查組，包括范某文猥褻女隊員等。公開的一段聊天紀錄顯示，疑似一名女隊員寫道：「他還老是對女生的一些私密部位動手動腳。」

