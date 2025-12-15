亞運會三金得主爆遭領導索¥15萬獎金 拒絕後被欺壓兼申退役

中國皮划艇、龍舟運動員王莉近日實名舉報雲南省松茂體育訓練基地負責人范某文，引發關注。舉報視頻中，王莉說，自己獲得亞運三金（2023年），回到雲南省松茂體育訓練基地後，訓練基地負責人范某文向她索要國家發放的15萬元比賽獎金。

雲南體育局正調查

王莉表示，由於當時已經將銀行卡轉交父母保管，沒有給范某文這筆錢，結果被當眾指責「愚孝」，而且因這件事遭受「報復」，例如在公開會議上，被貶損為不知感恩，被惡意邊緣化、禁止訓練。在她毫不知情時，退役材料被擅自上報。

相關新聞：南航空警遭妻65頁PPT舉報機艙「零元購」 水壺刀叉紅酒乜都有

王莉講述道，自己遭遇訓練基地多名相關負責人輪番施壓，逼迫她離開訓練基地，她懇求留下，想繼續為國爭光。卻被向上報謊稱有傷病練不了，徹底斷送了她參賽之路。長期遭受打壓下，她患上了重度抑鬱，多次瀕臨崩潰。

王莉說，2025年，她找范某文溝通績效問題，被對方拒絕，「他說，你們的飯碗是我給的，工資是我發的，退役安置由我決定。我能給你們一切，也能收回一切。」

相關新聞：高管舉報工行經理妻出軌 直踩健身房指罵教練姦夫

爆隊內充斥辱罵與體罰

王莉進一步反映稱，隊內充斥著辱罵與體罰，有隊員頭部被重創致縫針；因未寫日記，隊員被罰跪，照片被發至家長群。配圖顯示，有一張兩人跪地、一人坐在沙發的照片。

王莉斥責范某文濫用職權，欺壓運動員，存在作風問題，玷污體育精神和組織形象，懇請上級部門徹底調查。

多方回應

據「華商報大風新聞」，雲南省體育局機關紀委工作人員表示，針對此事，他們正展開相關調查。

雲南省體育局競技體育處工作人員表示，他們已知道此事，具體情況涉及幹部作風問題，由局紀檢部門獨立調查處置。該工作人員強調，目前，王莉還未退役，但確實有王莉的退役申請材料，「運動員退役系按層級進行上報，他們單位已經審批了，但目前沒有到我們省體育局。」

王莉，2002年生人，壯族，雲南省松茂體育訓練基地皮划艇隊運動員。2023年7月入選中國國家龍舟隊亞運會名單，同年10月參加杭州亞運會女子12人龍舟200米、500米、1000米直道競速賽，助中國隊連獲三枚金牌，成為雲南首位亞運三金得主。

