陳志被捕︱「電詐之王」被優先遣返中國 凸顯柬對華深度依賴

有「電詐之王」之稱的太子集團創始人陳志，上周三由柬埔寨遣返北京，令中方在處理此宗跨國大案時佔據主導權。有學者認為，雖然美國也對陳志提出刑事起訴，但柬埔寨在地緣政治上對華深度依賴，因此優先考慮中方的引渡要求。

避免在英美法庭曝露敏感細節

陳志涉案足跡遍布全球多國，美國司法部去年10月指控其涉嫌電詐、洗錢，並查封其現值115億美元（近900億港元）的比特幣。另一邊廂，中國近年積極打擊電騙案件，過去5年多，中國至少有13宗刑事案件涉及太子集團。

相關新聞：陳志被捕︱中美掀900億虛幣爭奪戰 美早前宣布「扣押」遭質疑不合司法程序

新加坡《聯合早報》引述日本京都大學東南亞研究所教授巴溫說，對北京而言，引渡陳志回國是「獵狐行動」的重大勝利，也避免若他在英美法庭公開審判可能曝露出的敏感細節。

香港城市大學法學院教授王江雨稱，無論是基於中國的法律還是國際法，對陳志行使管轄權都不存在爭議，但在英美都對他提控的情況下，最終將他引渡到中國，反映柬埔寨把中國的要求放在最優先考慮項。