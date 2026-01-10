陳志被捕︱中美掀900億虛幣爭奪戰 美早前宣布「扣押」遭質疑不合司法程序

涉嫌從事跨國洗錢、電騙的太子集團創辦人陳志周三由柬埔寨遣返中國後，其遍及多地的犯罪得益及資產如何處理，備受關注。美方去年10月宣布「扣押」陳志12.7萬枚比特幣，目前市值高達115億美元（近900億港元），但中方質疑美方通過黑客竊取這批巨額加密貨幣。隨着陳志押返中國，有分析指中方對於這筆巨額資產的歸屬擁有了重要話語權，中美雙方或需展開談判，當中涉及複雜的數字主權和司法管轄權。

在福建出生、38歲的陳志被控在柬埔寨經營詐騙犯罪園區，經營網路賭場、人口販運和強迫勞動等。中國公安部前日證實，在柬方配合下，陳志被押解回北京，並特別標註其為中國籍，強調案件由中方查辦。陳志2014年取得柬籍，但上月被柬方頒令剝奪。

標註中國籍 強調中方查辦增話語權

去年10月，美國司法部對陳志提起訴訟，指其犯有電信詐騙和洗錢等罪名，高調宣稱沒收其違法所得12.7萬枚比特幣，創下美國司法史上最大規模的沒收紀錄。起訴書指陳志操控的全球性「殺豬盤」（社交媒體的情感騙財方法）網絡，通過社交媒體誘導各地受害者將資金投資加密貨幣，僅美國本土就有超過250多人受害。

一個月後，中國國家計算機病毒應急處理中心發布報告指出，被美方「沒收」的比特幣很可能是「LuBian礦池」（又稱路邊礦池）2020年被盜資產，這是一宗典型「黑吃黑」事件。「LuBian礦池」以中國和伊朗為主要運營基地，這批巨額比特幣持有者原為陳志，被竊取後長期處「靜默」狀態，「顯然不符合一般黑客急於變現追逐利益的行為」，其操作模式更符合「國家級黑客組織」。

《中國新聞周刊》報道指，針對這筆巨額比特幣如何被沒收，美國司法部在起訴書中暫未公布。同月，陳志律師團隊向美國法院提交動議，辯稱美國司法部指控「嚴重錯誤」，美國政府未提供證據將被扣押比特幣與詐騙活動「直接聯繫起來」。

外媒：追回資產訴訟或變國際爭端

北京浩天律師事務所合夥人杜國棟質疑，美方所謂的「沒收」是否具有合法司法程序的支持。比特幣在多數司法管轄區已被認定為合法資產，可通過司法認定的「技術手段」追索。美方在追繳程序上是否存在瑕疵，有待進一步披露。

分析指出，陳志被押送回國，使中方對於這筆巨額數字資產的歸屬，擁有了重要談判籌碼與話語權。美國《華爾街日報》報道指，陳志利用遍布30國的100多家企業洗錢，美中政府需要進行資產分配談判，以劃分被扣押資金。追回資產的訴訟可能演變為國際爭端，而實際償付可能需耗費數年時間。

依照中國刑法，大規模經濟詐騙與有組織的強迫勞動難逃重刑，若詐騙金額巨大或確認有強逼勞動、有組織犯罪等情節，可判處與無期徒刑相當的刑罰。中國有關部門據報正在研究綜合哪些罪名起訴陳志。

