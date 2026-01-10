禦寒黑科技？內蒙一小學校服發現有膠膜 家長憂不透氣

內蒙古一所學校的校服裡被發現有膠膜，有家長擔心孩子穿上不透氣，官方就此展開調查。

據新京報報道，喀喇沁旗教育局相關負責人周五（9日）稱，正與市監部門在學校進行調研。視頻顯示的是冬季校服，校服布料有質檢報告，這種膜可能是保暖用的，正進一步調查此事。

相關新聞：¥1.6萬LV外套「撞款」¥86中學校服 畢業生：媽媽當年丟掉了多少？

相關新聞：Ralph Lauren︱長沙中學百元校服「撞款」名牌 網友：向學校致敬？

喀喇沁旗聯合調查組也在周六（10日）通報，針對網民在網絡平台反映「錦山第三小學的冬季校服夾層中發現薄膜狀物質」的問題，喀喇沁旗委、旗政府高度重視，已經成立聯合調查組，開展調查處置工作。後續情況將及時向社會發布。

對於有可能是保暖用的說法，網民紛紛在評論區留言熱議：「塑料膜保暖，新國標嗎？」「保暖用的，一定是新型材料，快給領導們穿上，別凍著他們。」「我給你套個塑料袋你也保暖」、「這樣身體出汗散熱濕氣全回到身體。」

