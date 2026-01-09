柬埔寨電騙｜單親母赴柬尋子1個月無果 最後通話按「酒窩」打暗號

19歲內地青年葉文斌去年（2025）疑似遭誘騙出境後失聯，其母親費女士獨自赴柬埔寨尋子長達一個月卻無果。過程中，費女士接連收到疑似轉賣、索要條件交換的匿名訊息，真偽難辨。她回顧最後一次母子視訊通話，葉文斌刻意按壓臉部「酒窩」疑似在暗示「救我」，讓她傷透了心。

失聯近半年

據《極目新聞》報道，2025年7月，19歲的葉文斌以「同學邀約到南昌玩」為由離家，輾轉途經雲南、廣西等地後行動軌跡指向柬埔寨，具體位置不明。同年12月，葉文斌母親費女士隻身趕赴柬埔寨尋子。

費女士返國後表示，自己在柬埔寨期間曾接獲匿名訊息，對方聲稱葉文斌已遭轉賣、甚至傷殘，並要求她先下架網上尋子影片再「對接找人」，但相關線索始終無法查證。她在當地四處張貼尋人啟事，前往金邊、西港、七星海等地詢問，卻始終未能掌握兒子確切下落。

費女士回顧葉文斌自8月初完全失聯。根據警方調查顯示，葉文斌曾與同伴入住廣西靖西市一間飯店後前往邊境口岸，行李卻遺留在房內，去向成謎。

令費女士難以釋懷的是，最後一次母子視訊通話中，兒子拒絕展示同伴與周邊環境，但在畫面中按著臉部「酒窩」，事後有網友提醒，該動作可能暗示「救我」，是在打暗號，讓她懷疑當時兒子已身陷險境。

隨後，網絡社媒便流出疑似轉賣資訊，內容標註姓名、年齡與金額，照片中人物與葉文斌相符，且身上處處可見傷痕。該訊息不久後即被下架，進一步加深費女士的憂慮。

費女士已將相關線索提供警方，警方表示仍在持續調查中，並呼籲外界若掌握確切資訊，應儘速通報警方或家屬。