Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柬埔寨電騙｜單親母赴柬尋子1個月無果 最後通話按「酒窩」打暗號

即時中國
更新時間：18:45 2026-01-09 HKT
發佈時間：18:45 2026-01-09 HKT

19歲內地青年葉文斌去年（2025）疑似遭誘騙出境後失聯，其母親費女士獨自赴柬埔寨尋子長達一個月卻無果。過程中，費女士接連收到疑似轉賣、索要條件交換的匿名訊息，真偽難辨。她回顧最後一次母子視訊通話，葉文斌刻意按壓臉部「酒窩」疑似在暗示「救我」，讓她傷透了心。

失聯近半年

據《極目新聞》報道，2025年7月，19歲的葉文斌以「同學邀約到南昌玩」為由離家，輾轉途經雲南、廣西等地後行動軌跡指向柬埔寨，具體位置不明。同年12月，葉文斌母親費女士隻身趕赴柬埔寨尋子。

相關新聞：柬埔寨電騙｜17歲少年疑遭禁錮 家屬被要求2日內交贖金¥20萬

相關新聞：柬埔寨電騙｜內地藝人仝卓表弟失蹤逾10日 華使館介入今日獲救

費女士返國後表示，自己在柬埔寨期間曾接獲匿名訊息，對方聲稱葉文斌已遭轉賣、甚至傷殘，並要求她先下架網上尋子影片再「對接找人」，但相關線索始終無法查證。她在當地四處張貼尋人啟事，前往金邊、西港、七星海等地詢問，卻始終未能掌握兒子確切下落。

費女士回顧葉文斌自8月初完全失聯。根據警方調查顯示，葉文斌曾與同伴入住廣西靖西市一間飯店後前往邊境口岸，行李卻遺留在房內，去向成謎。

令費女士難以釋懷的是，最後一次母子視訊通話中，兒子拒絕展示同伴與周邊環境，但在畫面中按著臉部「酒窩」，事後有網友提醒，該動作可能暗示「救我」，是在打暗號，讓她懷疑當時兒子已身陷險境。

隨後，網絡社媒便流出疑似轉賣資訊，內容標註姓名、年齡與金額，照片中人物與葉文斌相符，且身上處處可見傷痕。該訊息不久後即被下架，進一步加深費女士的憂慮。

費女士已將相關線索提供警方，警方表示仍在持續調查中，並呼籲外界若掌握確切資訊，應儘速通報警方或家屬。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
內地攻港麵店推$22超值早餐 食齊粥+蒸包+油炸鬼 網民：吃到深圳價！
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
飲食
6小時前
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
影視圈
8小時前
71歲「TVB富貴綠葉」身形再度暴瘦惹人憂 曾自爆與子疏離慘被嫌棄？
71歲「TVB富貴綠葉」身形再度暴瘦惹人憂 曾自爆與子疏離慘被嫌棄？
影視圈
10小時前
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
影視圈
23小時前
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
影視圈
6小時前
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
2026-01-08 10:00 HKT
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
影視圈
20小時前
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
飲食
9小時前
連鎖酒樓長者優惠2026！早茶點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8
連鎖酒樓長者優惠2026！早茶點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8
飲食
4小時前