柬埔寨電騙｜17歲少年疑遭禁錮 家屬被要求2日內交贖金¥20萬

重慶市奉節縣一名17歲少年上月12號經廣西前往柬埔寨，之後證實受困於柬埔寨電騙園區。他姊姊在網上發文反映，弟弟至今生死未卜，對方要20萬（人民幣‧下同）贖金才肯放人，無奈家中經濟條件窘迫，希望獲得各方協助，將弟弟帶回家。

少年王祖校起初向家人謊稱去浙江打工，於11月12日晚上6時許，從重慶前往廣西防城港。14日下午，他曾與姊姊丁女士聯絡，其後與所有家屬失去聯繫，社交賬號亦被註銷。丁女士之後在網上翻查弟弟社交賬號關聯人士，並與其中一名名叫「雨將軍」的網友聯繫。

「雨將軍」起初模仿王祖校語氣說話，將頭像照片改為王祖校常用頭像，並改名叫「北方」，在引起丁女士懷疑後，他索性不再掩飾，不僅發送一段影片，顯示王祖校在電騙園區打字，亦透過照片向丁女士展示，王祖校因表現不佳，被電騙團夥成員用手銬銬著。雨將軍聲稱，由於王祖校不聽話，準備把他賣到其他地方去。

不法分子威脅斬下受害者手臂

在警方幫助下，丁女士發現雨將軍目前所處國家就在柬埔寨，且是當地專門販賣人口不法分子，種種線索證實王祖校目前情況岌岌可危。「雨將軍」之後讓家屬在兩天之內準備20萬元，只要把錢交出，就把王祖校送回來。他又多次主動給丁女士發送多則短訊，包括繼續毆打王祖校照片等，並揚言要是家屬惹他不滿就會斬下王祖校手臂。

丁女士表示，弟弟平時比較聽話，是被家鄉騙徒騙去柬埔寨，對方聲稱在柬埔寨能賺高工資，弟弟就信以為真。如今電騙集團一定要20萬贖金，家庭經濟情況不好，贖金堪稱天文數字，全家人不知道怎麼籌錢，連王祖校確切在哪個園區都不知道。丁女士直言，想通過網絡的力量，盡快早點讓弟弟回家。