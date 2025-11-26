Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

柬埔寨電騙｜內地藝人仝卓表弟失蹤逾10日 華使館介入今日獲救

即時中國
更新時間：18:38 2025-11-26 HKT
發佈時間：18:38 2025-11-26 HKT

內地男演員仝卓昨晚（25日）在微博上求助，稱自己表弟李怡亨在本月13日前往廣西南寧打工後失聯，疑似被騙到國外電詐園區，請求網友們幫忙轉發並提供建議，希望他能早日歸家。26日下午，李怡亨拍片報平安，指已從園區獲救。

據《新京報》26日下午報道，一段疑似李怡亨從柬埔寨園區獲救的短片在網路流傳。李怡亨的親屬向記者確認，網傳視訊確為李怡亨本人。有消息稱，在中國駐柬埔寨大使館介入及多位熱心人士協助下，李怡亨從班迭棉吉省一處園區成功獲救，目前已脫離危險。

曾報平安但未談及贖金

30歲的李怡亨原在上海從事保安工作，本月8日告知家人將會前往南寧一個展會執行臨時工作，13日中午其手機關機失聯。此前，李怡亨每天都會給家人報平安，其家人通過查詢發現他的手機最後定位在柬埔寨班迭棉吉省區域。

15日，李怡亨家人接到他利用外國虛擬號打來的電話報平安，雖然旁人一直提醒他要錢，但他並未主動提及任何錢財要求。其母在社交媒體上表示，「失聯後，他曾通過手機給家裡傳來過幾段模糊的消息，聲音非常虛弱。」在他失蹤的十多天裡，家人都無法聯繫上他，也無從得知他的真實狀況。

今天（26日）凌晨，中國駐柬埔寨王國大使館在社交媒體上證實已經接到通報，已經著手調查和處理，務求保護公民利益，並帶上詞條「仝卓表弟在柬埔寨失聯」。

仝卓（Tong Zhuo），曾用名胡佳文、李佳文、李振華，曾用藝名童卓，1994年5月出生於山西省臨汾市。 內地男歌手、影視演員。曾是「鹹蛋家」平台網絡主播，參演過電影《單身汪的假期》、《洪荒宮鬥之殺手為妃》。2018年參加湖南衛視美聲綜藝節目《聲入人心》，最終成為「年度首席成員」。2019年12月以流行美聲組合聲入人心男團成員身份出道，次年6月因高考舞弊事件而退出組合。

